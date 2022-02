Football – Alain Casanova sera le nouvel entraîneur du LS

Alain Casanova (ici en 2018) n’a plus entraîné de club depuis son licenciement du Toulouse FC en octobre 2019.

Mercredi matin, celui qui avait été désigné par Souleymane Cissé pour succéder à Giorgio Contini en juin dernier a donc appris qu’il était démis de ses fonctions d’entraîneur de la 1re équipe du Lausanne-Sport. Une décision certainement prise bien en amont puisque l’identité de son successeur ne fait désormais plus de doute.

Un record avec Toulouse

Franco-espagnol et ancien gardien de Ligue 1 – quelque 380 matches disputés en tant que professionnel avec Le Havre, Marseille et Toulouse – il entame ensuite sa carrière d’entraîneur en 2006. Licencié après avoir passé près de sept saisons (un record) à la tête de Toulouse, il rebondit à Lens, en juin 2016, où son aventure tourne toutefois court 14 mois plus tard.