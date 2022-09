LATE SHOW SUR TF1 : Alain Chabat et Jamel Debbouze parodient le roi Charles

Dans un spot diffusé sur les réseaux sociaux, TF1 promet un «late show avec Alain Chabat, tous les soirs à 23h00... à partir de bientôt». Cette vidéo humoristique montre Alain Chabat et les comédiens Jamel Debbouze et Léa Drucker dans un pastiche d'une scène qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux: le nouveau roi d'Angleterre Charles III qui s'énerve à cause d'un stylo défectueux (voir vidéo ci-dessous).