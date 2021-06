Suisse : Alain Cocq est mort par suicide assisté

Le Français Alain Cocq, atteint d’une maladie incurable et qui avait effectué une grève de la faim pour exiger une mort digne, s’est éteint en Suisse.

Alain Cocq, 58 ans, atteint d’une maladie incurable et qui avait fait deux grèves des soins et de la faim en 2020 pour réclamer le droit à l’euthanasie , est décédé mardi matin en Suisse par suicide assisté, a annoncé son entourage.

«Je tiens à vous informer, par la présente, de mon décès dans la dignité, dans le cadre d’une procédure de suicide assisté en Suisse», écrit Alain Cocq dans une lettre ouverte adressée au Président de la République, au gouvernement et aux parlementaires et diffusée par ses soutiens.

«Il a pris un cachet. Cela a été très rapide. C’est chose faite et c’est une très bonne chose qu’il soit parti comme il le souhaitait», a déclaré à l’AFP François Lambert, un de ses proches qui est aussi avocat et neveu de Vincent Lambert, autre cause célèbre des partisans de l’euthanasie.