Football: Alain Geiger lâche Servette en Ligue des champions

À la Swissporarena, les Servettiens avaient choisi de ne pas négliger cette ultime sortie de la saison. Bonne idée, parce que dans le même temps, Lugano s’est imposé 3-2 en toute fin de match à Zurich. Ce n’était pas si évident non plus pour les Grenat, même si Lucerne ne jouait plus rien, sa quatrième place étant assurée. Reste que les joueurs de Suisse centrale ont été fidèles à leurs habitudes, mettant sous pression la défense grenat, et notamment Jérémy Frick, alerté notamment à deux reprises par Max Meyer en première période.