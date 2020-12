Différence de traitement

Dans le feu de l’action, le coach du Servette avait vainement tenté d’alerter le quatrième arbitre en fustigeant le geste du No 77 valaisan. En pure perte puisque le coupable devait s’en tirer avec un simple avertissement. « On a quand même le droit de dire quelque chose pour défendre ses joueurs » , devait justifier le technicien de la Praille, s’étonnant de la différence de traitement existant avec d’autres équipes, sans doute mieux protégées que les Romands . «Si cela s’était passé à Bâle ou à Saint-Gall…»

Au demeurant, le coach de Tourbillon se réjouissait de l’état d’esprit affiché par son équipe. « Ce n’était pas facile de ramener un point après s’être retrouvé à 10 contre 11 . On l’a pourtant fait. Aujourd’hui, on a été costaud. On affrontait un Servette en pleine confiance. Sur le terrain pourtant, cela ne s’est pas vu… » En tout cas jusqu’à l’expulsion de Ndoye. « Si on reste à 11, je suis convaincu que l’on gagne le match », lâchait même Musa Araz.