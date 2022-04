Suisse romande : Alain Soral condamné à 3 mois de prison ferme par la justice vaudoise

Le pamphlétaire d’extrême-droite, installé à Lausanne, a été sanctionné pour des propos homophobes tenus à l’encontre d’une journaliste de la Tribune de Genève.

«Soral apprend qu’il y a des lois dans notre pays»

Le procureur général Eric Cottier, a estimé que «les propos tenus par le prévenu sont profondément homophobes et incitent à la discrimination en raison de I’orientation sexuelle de la plaignante et, plus généralement, des personnes homosexuelles», selon un extrait de l’ordonnance pénale obtenu par l’AFP. La journaliste Cathy Macherel avait déposé plainte après la diffusion d’une vidéo dans laquelle Alain Soral l’insultait.