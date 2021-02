Le Genevois a coupé la ligne d’arrivée aux Sables-d’Olonne, jeudi à 20 h 29. Sur La Fabrique, il a terminé la course en 17e position, après 95 jours et 6 heures de mer.

Alan Roura est arrivé de nuit aux Sables-d’Olonne. Il a terminé son Vendée Globe au 17e rang. Vendée globe

Après 94 jours, 6 heures et 9 minutes d’un long combat, Alan Roura a enfin pu lâcher la pression. Il a passé la ligne d’arrivée jeudi soir au terme d’un sprint final acharné. En jeu: la 17e place du classement général. Le skipper de La Fabrique a réussi à grappiller une place in extremis. Dans sa lutte avec Stéphane Le Diraison (Time For Oceans), il est parvenu à inverser la tendance en début d’après-midi, alors qu’il possédait 3 milles de retard à 11 h jeudi matin.

Alan Roura, qui a choisi une ligne plus directe en cette fin de Vendée Globe, n’a eu de cesse de creuser son avance sur le Français. Il possédait une avance de 4 milles vers 15 h 15, puis elle est passée à 10 milles à 19 h à l’approche des côtes.

Quatre arrivées le même jour

Des quatre bateaux attendus ce jeudi dans le chenal des Sables, Arnaud Boissières (La Mie Câline) a été le premier à franchir la ligne, à 8 h 56, en 94 jours et 18 heures. «Cela fait trois mois que je me laisse flotter. Et là, je me laisse flotter de bonheur», a déclaré le Français après avoir remonté le chenal pour tomber dans les bras de son grand ami Yannick Bestaven, vainqueur il y a 15 jours de ce Vendée Globe pas comme les autres.