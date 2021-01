Voile : Alan Roura à la lutte avec Boissières et Beyou

Le Genevois a commencé sa remontée de l’océan Atlantique et occupe toujours la quinzième place. En tête, on assiste à un bras de fer incroyable.

Alan Roura, qui a franchi le cap Horn lundi et a donc commencé sa remontée de l’Atlantique, occupait toujours la quinzième place du Vendée Globe, au pointage de ce mercredi matin (5h). Il n’était qu’à 11 milles d’Arnaud Boissières, qui le précède directement, et ne possédait que 5 milles d’avance sur Jérémie Beyou, son poursuivant immédiat. La lutte risque d’être chaude entre ces trois skippers.

Bestaven et Dalin au coude à coude

Yannick Bestaven («Maître Coq IV»), qui a repris la tête dans la nuit, et Charlie Dalin («Apivia»), à nouveau son dauphin, étaient au coude à coude au classement du Vendée Globe de ce mercredi à 5h. Six milles seulement, c’est-à-dire un peu plus de 10 kilomètres, séparent les deux concurrents, qui font la course en tête depuis près d’un mois.