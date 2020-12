Alan Roura au moment de passer le cap de Bonne-Espérance, dimanche. La Fabrique

Après 28 jours 1 heure et 18 minutes de course dans le Vendée Globe, Alan Roura sur «La Fabrique» a passé le cap de Bonne-Espérance dimanche après-midi. Au classement de 22 heures, il pointait à 1891,1 milles du leader, Charlie Dalin.

Si le navigateur genevois est en retard de 5 jours et 5 heures par rapport à son objectif de tour du monde en 80 jours, il a néanmoins basculé dans l’océan Indien 1 jour et 21 heures plus rapidement qu’en 2016. Encourageant. D’autant que Roura pourrait rapidement retrouver des vents forts grâce à une dépression qui devrait descendre du sud.

Sur son carnet de bord, Roura se réjouissait d’ailleurs de sortir de ces zones sans vent: «Une bonne petite tempête avec au moins 40 nœuds au près nous attend. Le genre de celles qu’on essaye d’éviter, d’habitude. Difficile à imaginer qu’on va se faire cartonner quand je vois les conditions actuelles. Je suis impressionné par ma capacité à me coller dans toutes les zones sans vent de la Terre… Même dans le grand Sud, j’attire la molle! C’est quand même le seul endroit au monde où tu es quasi sûr de toujours avoir du vent. Mais non. Pas avec moi.»

Escoffier récupéré, Le Cam seul

Plus en avant, Kevin Escoffier (PRB), qui avait dû abandonner, a été récupéré par la Marine nationale, a annoncé dimanche matin son équipe.

Dans une mer démontée au large du cap de Bonne-Espérance, le skipper français avait dû abandonner son bateau, victime d’une importante voie d’eau, pour monter dans son radeau de survie, avant d’être récupéré sain et sauf, après onze heures d’attente, par Jean Le Cam dans la nuit de lundi à mardi.

L’approche de la frégate et de «Yes We Cam» était très compliquée dans la journée de samedi, puis dans la nuit en raison des conditions météo extrêmes sur la zone: «le Nivôse naviguait en fin d’après-midi hier (ndlr: samedi) dans une mer grosse et 40 nœuds de vent», précise PRB.

C’est finalement dans le nord de l’île aux Cochons et de l’île de la Possession, par 40°15 Sud, 52°20° Est, que les deux embarcations ont pu opérer le transfert du skippeur.

Ruyant à nouveau deuxième

Devant, Thomas Ruyant («LinkedOut») a repris la 2e place à Louis Burton («Bureau Vallée 2»), dimanche soir au dernier pointage communiqué par les organisateurs à 22heures.

Les deux hommes se livrent un superbe duel à distance, puisque dans l'après-midi Burton avait chipé la place de dauphin du leader Charlie Dalin («Apivia») à Ruyant, pour une poignée de milles.

Ruyant comme Burton sont à un peu moins de 200 milles de Dalin.