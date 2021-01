Voile : Alan Roura a passé le cap Horn, Dalin a pris la tête

Le Genevois est entré dans l’océan Atlantique lundi en début d’après-midi. Devant les leaders sont au coude à coude.

Alan Roura a franchi le cap Horn lundi à 14 h 01, après 63 jours 23 heures et 41 minutes de mer. À 27 ans, le Genevois devient double «cap Hornier» et laisse encore un peu plus son empreinte dans le grand livre des marins du grand large. Pourtant, il le sait, passé ce lieu mythique ne veut pas dire pour autant qu’il est tranquille. Il l’expliquait lundi soir sur son carnet de bord: «Je sais que le cap Horn n’ouvre pas tout de suite sur la délivrance, tempère Alan. Mais qu’est-ce que je suis heureux de passer ce caillou pour la deuxième fois! Je crois que je prends aussi la mesure que, devenir double cap-Hornier à mon âge, ce n’est pas rien non plus… Je suis déçu de ma course, mais bien fier de moi malgré tout!»