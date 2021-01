Voile : Alan Roura a passé le cap Horn, Dalin tient la tête

Le Genevois est entré dans l’océan Atlantique lundi en début d’après-midi. Devant les leaders sont au coude à coude.

Alan Roura a franchi le cap Horn lundi à 14 h 01, après 63 jours 23 heures et 41 minutes de mer. À 27 ans, le Genevois devient double «cap Hornier» et laisse encore un peu plus son empreinte dans le grand livre des marins du grand large.