Le Genevois au moment de passer l’équateur. Alan Roura/La Fabrique

Largement détachés du reste de la flotte, le leader Alex Thomson et ses poursuivants français Thomas Ruyant et Charlie Dalin négociaient chacun leur route vendredi face à l’anticyclone de Saint-Hélène pour rallier le cap de Bonne-Espérance.

Au classement de 22 heures, le Gallois Thomson (Hugo Boss) menait toujours la flotte de 32 bateaux. Mais le Britannique n’affichait plus que 6,9 milles (environ 13 km) d’avance sur Ruyant (LinkedOut) et 57,6 nm (106,7 km) sur Dalin. Derrière eux, Jean Le Cam (Yes we Cam!), quatrième, accusait 449,5 km de retard (242 nm).

Le trio de tête, qui emmène l’armada du Vendée Globe depuis leur sortie du Pot-au-Noir mercredi et qui évolue actuellement au large du Brésil, a dans son viseur la pointe de l’Afrique du Sud.

«Dans les prochaines 24 heures, il va falloir faire des choix et définir une route vers l’est pour la semaine et ce n’est pas évident», avait prévenu Dalin jeudi. «Pour le moment, c’est une vraie course de vitesse, on crée des petits décalages mais ça ne change pas énormément».

Selon les prévisions de son équipe, Dalin devrait passer le cap de Bonne-Espérance dans une huitaine de jours.

Alan Roura dans l’hémisphère Sud

Alan Roura, lui, a franchi l’équateur vendredi à 15 heures et 53 minutes, en 18e position (à 897,1 milles de Thomson), a annoncé son équipe. Après 12 jours 1 heure et 33 minutes de course, le skipper suisse compte 1 jour et 13 heures d’avance sur son temps de 2016… En revanche, il accuse 1 jour et 9 heures de retard sur son objectif de tour du monde en 80 jours.

Mais le Genevois n’a pas trop fêté, trop occupé à se consacrer à la bonne marche de son bateau. À peine a-t-il avalé une petite gorgée de rhum et en a offert une à son embarcation. «Je n’ai pas vraiment la tête à la fête, j’ai beaucoup perdu de terrain dans le Pot-au-noir et j’ai davantage envie de recoller à ceux de devant que de célébrer ce passage», expliquait-il sur son site.

Jérémie Beyou tranquille

Revenu en course après une escale technique aux Sables-d’Olonne, Jérémie Beyou (Charal) avance à petits pas et ferme la flotte à près de 3000 milles de Thomson.