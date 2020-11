Le skipper genevois s’est endormi plus longtemps que prévu. Alex Thomson est toujours en tête du Vendée Globe, alors que la flotte approche de la tempête tropicale Theta.

Voile : Alan Roura a perdu du terrain… à cause d’une sieste!

Alan Roura voulait s’assoupir 40 minutes… il s’est réveillé deux heures après s’être endormi! Christophe Breschi/La Fabrique

Le Britannique Alex Thomson («Hugo Boss») a conservé la tête vendredi matin de la flotte du Vendée Globe et se préparait, comme ses poursuivants, à affronter la tempête tropicale Theta.

Thomson est suivi de Jean Le Cam («Yes We Cam!»), à 31 milles de Thomson, et Thomas Ruyant («Linkedout», +41 milles) a ravi la troisième place à Benjamin Dutreux («OMIA-Water Family»), désormais relégué à la sixième place (+ 75 milles).

A près une journée de jeudi en dents de scie, A lan Roura a pris du retard. Il pointe ce vendredi matin à la 18e place du classement, accusant un retard de 184 milles sur le leader britannique. Mais le skipper genevois sait pourquoi: il s’est «embarqué» dans une sieste qui n’aurait pas dû excéder 40 minutes, mais qui, au final, a duré trois fois plus longtemps! Il l’a expliqué dans un message publié sur son compte Twitter.

«Tout allait bien jusqu’à ce que je me prépare pour une petite sieste, écrit-il. Réveil: OK. Vent + mer: OK. C’est parti pour une bonne petite sieste de 40 minutes. Sûrement la première aussi longue depuis le départ. Bah tu m'étonnes... Heureusement que je n’étais pas trop proche des îles des Açores, sinon je finissais sur la plage…

»Je me réveille par un bruit étrange de «bip bip». Ah, le réveil marchait bien lui, ça, aucun souci! Mais apparemment, j'avais besoin de repos, c'est ce qu'on va dire: je me suis fait 2 heures de sieste, non stop!