Alan Roura va mieux et il l’a dit, mardi, lors de sa vacation avec l’organisation. Lui qui avait dû réparer, samedi, une avarie au niveau d’un vérin hydraulique sur «La Fabrique», a repris des forces et est prêt à aborder la deuxième partie du Vendée Globe: «Le bateau va bien, le bonhomme a repris des forces», expliquait-il.

Mais il reste lucide sur sa situation: «Il y a des choses qu’on peut réparer, d’autres non, pour le moment je touche du bois. Le bateau va bien, le bonhomme a repris des forces. On est parés pour la fin de ce grand Sud qui ne s’annonce pas trop mal».

Il poursuit en expliquant sa stratégie sur les prochains jours: «L’idée va être de faire des bords assez bas, assez proche de la zone des glaces mais tout en gardant une petite marge de sécurité. Depuis 24 h j’ai gardé une distance d’environ 10 milles de la ZEA (ndlr: zone d’exclusion antarctique), c’est bien parce que forcément il y a un peu plus d’air mais par contre c’est très stressant: quand on fait une sieste, il faut mettre toutes les alarmes. Le vent a pas mal basculé ces derniers jours. Il faut faire attention, il ne faut pas avoir de souci technique, ne pas devoir changer de bord dans l’urgence… L’idée sera donc de faire une route dans une cinquantaine de milles de la zone interdite».

Le skipper fait ensuite la liste des problèmes qu’il doit gérer: «J’ai encore quelques bricoles sur le bateau, j’ai un souci avec un jockey pool, la pièce qui me permet d’écarter les voiles d’avant, le gennaker et le spi pour être le plus abattu possible, que les voiles aient une meilleure forme. Pour le moment je navigue sans car la pièce accrochée dans la coque s’arrache au fur et à mesure des heures. Je n’ai pas envie d’avoir une voie d’eau pour le moment. Ce n’est pas dramatique mais toujours ça de moins niveau performance».