Voile – Alan Roura avait le bateau, il a aussi le sponsor

Alan Roura ne fait jamais rien comme les autres. Il aime surtout surprendre son monde. En novembre, il avait clairement bluffé pas mal de monde en annonçant qu’il avait racheté l’ancien «Hugo Boss» d’Alex Thomson. Un bateau de la toute dernière génération convoité par la moitié du plateau des skippers internationaux! Sans rien dire, il avait œuvré avec le soutien d’un mécène, en toute discrétion. Une fois la bête de course acquise, restait encore le plus dur à faire en dénichant un sponsor titre à même de faire tourner la machine. «Ce sera donc Hublot, lâche le marin tout heureux. J’en rêvais depuis des années tant je suis convaincu que leur philosophie colle avec la nôtre.»

Mais c’est surtout le prochain Vendée Globe de 2024 qui est dans le viseur du plus breton des marins suisses. Déjà deux fois classés (12e et 17e) sur la plus exigeante des épreuves véliques, Alan Roura abordera un troisième tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, avec de grosses ambitions. Il n’aura alors que 31 ans! «Pour la première fois, j’aurai toutes les cartes en main pour viser la victoire, dit-il. Pas seulement pendant la course mais aussi et surtout avant. Je ne ressens aucune pression mais un vrai bonheur de pouvoir faire mon métier dans les meilleures conditions possibles.»