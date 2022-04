Voile – Alan Roura dévoile enfin «son» bateau

Après trois semaines de chantier et plusieurs litres de peinture, le monocoque d’Alan Roura retrouve l’air libre et l’eau avec ses nouvelles couleurs.

Dans la vie d’un marin, il y a des moments forts. Des caps qui sont franchis. Des tempêtes qui sont maîtrisées. Des départs. Des arrivées. Des victoires. Des défaites. Et il y a aussi des instants magiques, presque charnels qui unissent l’homme et sa machine. «C’est lorsqu’il sera remis à l’eau, avec sa nouvelle robe, que je vais vraiment comprendre que ce bateau est le mien!» Alan Roura était impatient avant la mise en chantier pour trois semaines de son joyau. Dans l’ancienne base de sous-marins de la Seconde Guerre mondiale, l’ex-Hugo Boss est devenu Hublot.

Bientôt la remise à l’eau

La coque est déposée par des grues géantes sur l’esplanade. Les manœuvres sont millimétrées et la tension est palpable. Ce sont des millions d’euros et le rêve de toute une vie qui tutoient les nuages. Admiré, photographié, épié par les quidams et les curieux, «Hublot» est ensuite allé quiller avant de passer une bonne nuit de sommeil à l’air libre et frais de la Bretagne.