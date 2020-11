Alan Roura, le matin du départ du Vendée Globe, le 8 novembre. KEYSTONE

Charlie Dalin continuait samedi matin à emmener la flotte du Vendée Globe, seul dans les 40es rugissants, creusant encore davantage l’écart avec ses poursuivants, selon le pointage de 5 heures du matin.

Dalin, marin de 36 ans à la barre d’un voilier de toute dernière génération (Apivia) qui peut presque voler grâce à deux foils (appendices latéraux), a désormais près de 325 milles (523 km) sur le deuxième de la course, Thomas Ruyant (Linkedout). Jean Le Cam (Yes we Cam!) conserve la troisième place, un bel exploit lui qui navigue sur un voilier ancienne génération, sans foil.

Encore des problèmes pour Thomson

Le skipper gallois Alex Thomson (Hugo Boss) a fait part vendredi soir de dommage sur le safran tribord (partie du gouvernail) de son bateau, lui qui avait déjà été confronté à des problèmes structurels dimanche.

«Vers 19h GMT ce soir (vendredi), au 19e jour du Vendée Globe, Alex Thomson a informé son équipe technique à terre d’une avarie sur le safran tribord de son bateau Hugo Boss», a indiqué l’équipe dans un communiqué.

«L’équipe a immédiatement conseillé à Thomson de déconnecter le safran pour reprendre la main sur le pilotage. Il contrôle désormais le bateau avec un seul safran, il est en sécurité et il n’y a aucun danger à bord», est-il précisé dans le communiqué de l’équipe qui «travaille à évaluer l’étendue des dégâts». Thomson pointait ce samedi matin à la 13e place de la course, à plus de 650 milles du leader.

Alan Roura toujours 18e