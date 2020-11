Fuite d’huile à bord

Samedi matin, le navigateur genevois informait son équipe à terre d’une importante fuite d’huile au niveau de son vérin de quille bâbord. La faute à la casse d’un simple joint occasionnant là une véritable petite marée noire à bord de La Fabrique. Après plus de trois heures de dur labeur, il reprenait sa route après avoir réparé le système d’étanchéité. Huilé de la tête aux pieds, mais soulagé: «C’est la première fois que je me sens impuissant face à un problème technique, je ne souhaite à personne de baigner comme ça dans l’huile, de se faire rouler au fond du bateau… J’étais en pleurs tellement j’étais content d’avoir réussi.»

Le temps d’éponger le fond de coque du puits de quille, de laver et rincer le bonhomme et la bascule de vent attendue était là. C’était reparti, direction l’Afrique du Sud.

En fin de premier peloton, Roura a bataillé pour ne pas se laisser distancer et rester «accroché au bon wagon». Dans des airs plutôt faibles et des allures principalement au près, son IMOCA «La Fabrique» n’a en effet pas encore pu montrer l’intégralité de son potentiel et, avant de toucher les airs du grand Sud, l’objectif pour son skipper se résumait à limiter la casse – il pointait lundi matin à la 18e place, à 1027,3 milles du leader, et à un peu moins de 150 milles de la 17e, la Française Clarisse Crémer.