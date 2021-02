«La Fabrique» et Alan Roura devraient bientôt toucher terre.

Même dans la dernière ligne droite vers les Sables-d’Olonne, cette édition de la course en solitaire autour du monde sans assistance ne laisse pas de répit à certains: Pip Hare a passé une nuit d’horreur sur «Medallia», dans des conditions extrêmes, alors qu’elle n’était plus qu’à 231 milles (428 km) de l’arrivée.

«Entendre des bruits dans la nuit, ce n’est jamais bon signe et ce soir (mardi soir) sur Medallia, il y a eu un gros «boum». Ce n’était pas le début de quoi que ce soit mais plutôt la fin de mon blocage de drisse, qui s’est relâchée alors que j’étais à 18 nœuds. Le résultat a été un carnage», raconte la navigatrice, qui vient de fêter il y a trois jours, en mer, ses 47 ans.

Roura a dépassé Le Diraison

Des quatre bateaux attendus ce jeudi dans le chenal des Sables, Arnaud Boissières (La Mie Câline) a été le premier à franchir la ligne, à 8h56, en 94 jours et 18 heures. Peu de temps après lui, le Japonais Kojiro Shiraishi a bouclé vers midi son Vendée Globe en seizième position, pour devenir le premier Asiatique à terminer la course autour du monde en solitaire et sans escale.