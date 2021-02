Même dans la dernière ligne droite vers les Sables-d’Olonne, cette édition de la course en solitaire autour du monde sans assistance ne laisse pas de répit à certains: Pip Hare a passé une nuit d’horreur sur «Medallia», dans des conditions extrêmes, alors qu’elle n’était plus qu’à 231 milles (428 km) de l’arrivée.

«Medallia continuait d’avancer, mais la voile s’est remplie d’eau et cela agissait comme un frein (…) J’ai essayé de ramener la voile à bord, mais je n’ai pas réussi à la faire bouger ne serait-ce qu’un tout petit peu, c’était comme essayer de déraciner un vieux chêne. Debout sur le pont, dans l’obscurité totale et par un froid glacial, je savais que je devais trouver un plan rapidement.»

Le dernier combat de Pip Hare, en pleine nuit, a duré plus d’une heure. Et sa lutte finale contre les foilers qui la précèdent est donc terminée: «Maintenant, je vais finir seule et probablement environ 12 heures plus tard», prévoit la Britannique, un peu «dégoûtée» de ne pas avoir pu «les garder sur le qui-vive» jusqu’au bout. Ce jeudi matin à 11 heures, il lui restait 151 milles à couvrir.