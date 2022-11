Voile : Alan Roura est prêt à défier l’Atlantique

Les conditions météo prévues mercredi, un vent d’ouest modéré et une mer un peu plus calme, «offrent de meilleures opportunités à tous les acteurs de la course, du plus fort au plus vulnérable, de traverser l’Atlantique sans casser», selon Thomas Coville (Sodebo).

Le skipper du Hublot Sailing Team étaie ses propos: «Les conditions météo annoncées étaient très fortes, avec du vent violent et une mer formée et croisée. Rencontrer ça lorsqu’on est en course est une chose, partir en sachant qu’on aurait pu l’éviter en est une autre. Les IMOCA, peut-être aussi les Ultim, pouvaient passer, c’était en revanche beaucoup plus compliqué pour les Class40 et les plus petits multicoques. Ce serait dommage de ne pas offrir la même course et les mêmes chances à tout le monde. Si le départ avait été maintenu dimanche, on sait que la moitié de la flotte se serait arrêtée ou aurait abandonné, avec sûrement de la casse.»