Alan Roura et son bateau«La Fabrique» occupaient toujours la 15e position du Vendée Globe, à 2285 milles nautiques du leader, ce mercredi matin au pointage de 5h. Mais il est victime des conditions météo. Alors qu’il précédait encore Armel Tripon lundi matin, il s’est littéralement fait avaler par le skipper de «L’Occitane en Provence», qui possède désormais plus de 400 milles d’avance sur Roura.

«Je me refuse à mettre le frein pour laisser passer la dépression, mais je vais tout de même devoir lever le pied pour éviter le plus fort, a expliqué Roura dans son carnet de bord (voir ci-dessous). Je ne peux malheureusement pas la passer au Sud comme «L’Occitane». Armel (Tripon) va réussir à passer, car avec son bateau de dernière génération, il a la puissance, mais moi je n'ai pas assez de chevaux sous le capot pour rivaliser. Et je ne trouve pas non plus de passage optimal pour la contourner par le Nord.»