Alan Roura aura bientôt le cap Horn en point de mire. Alan Roura/La Fabrique

Yannick Bestaven («Maître Coq IV») est toujours en tête du Vendée Globe, mais le duo formé par Charlie Dalin («Apivia», 2e) et Thomas Ruyant («LinkedOut», 3e) a encore réduit l’écart.

Au pointage de ce dimanche à 5h du matin, Dalin et Ruyant ne sont respectivement plus qu’à 191,6 milles (355 km) et 280,1 milles (519 km) du leader, qui n’a quasiment jamais abandonné la tête de la course depuis le 16 décembre, à l’exception du jour de Noël.

Samedi soir, Isabelle Joschke, victime d’une nouvelle avarie sur la quille de son monocoque «MACSF,» a dû se résoudre à l’abandon, le 7e depuis le départ de la course, le 8 novembre dernie aux Sables d’Olonne.

Première femme au classement et auteure d’une course magnifique et courageuse, la Franco-Allemande, qui avait connu une première avarie le 4 janvier sur sa quille, occupait samedi la 11e place, à 776 milles nautiques (1248 km) de Bestaven.

La quillle du monocoque «reste solidaire du bateau mais la perte du vérin entraîne une légère voie d’eau à bord», a expliqué son équipe, précisant que la navigatrice est «actuellement en sécurité».

Cet abandon profite naturellement à tous les bateaux qui étaient classés derrière Joschke, et notamment à Alan Roura désormais 14e de la course. Le skipper genevois est à la lutte pour cette 14e place avec Arnaud Boissières («La Mie Câline-Artisans Artipôle»), qui lui collait aux basques ce dimanche matin, à peine un mille derrière lui. Derrière eux, Pip Hare (16e à moins de 50 milles de Roura) et Jérémie Beyou (17e à 65 milles de Roura) se font également menaçants.