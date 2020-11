Après des premières heures de glissades sitôt le départ donné – des vitesses de pointe ont été mesurées à plus 27 nœuds -, dimanche en début d’après-midi, au large des Sables-d’Olonne, les skippers du 9 e Vendée Globe ont dû opérer des changements de voile d’avant et des réductions de voilure.

Le vent de sud-est a pris de la droite, comme on dit dans le jargon des «voileux» - comprenez qu’il est passé sud, puis sud-ouest. Ainsi, les foilers ont dû tirer sur la barre et faire route vers le nord-ouest pour continuer à glisser, tandis que les IMOCA à dérives pouvaient conserver un meilleur angle par rapport à la route directe.

Au pointage de ce lundi matin 8h, c’est Jean Le Cam et son «Yes We Cam» qui occupaient la tête, avec une avance infime sur Maxime Sorel («V and B Mayenne», + 1,2 mile) et Damien Seguin («Groupe Apicil, +2,9 miles).