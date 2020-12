Alan Roura le 18 aout avant de prendre le départ du Vendée Globe. KEYSTONE

Gentiment mais sûrement, Alan Roura se remet de ses émotions. Victime samedi d’une avarie au niveau d’un vérin hydraulique l’empêchant de faire fonctionner son système de bascule de quille, le skipper genevois a réussi à réparer son bateau avec l’aide de son équipe à terre après une poignée d’heures, non sans toutefois «passer les mains dans l’huile» pendant une bonne demi-journée.

«Cela aurait été un peu chaud de traverser le plus grand océan du monde avec un seul vérin et la quille dans l’axe…» Alan Roura

Mardi, dans son carnet de nord qu’il tient sur son site, le navigateur est revenu sur ses heures mouvementées en mer. «Je ne pouvais plus penduler ma quille, donc on a eu peur que le vérin ait pris un coup. Si c’était ça, c’était la merde, car ça voulait dire que le deuxième n’allait pas tarder à lâcher aussi à force d’encaisser tout seul tous les efforts. Il a donc fallu mettre la course entre parenthèses pour trouver, vite, une solution. Vite, parce que j’étais en train d’entrer dans le Pacifique, bientôt au beau milieu de nulle part et que ça aurait été un peu chaud de traverser le plus grand océan du monde avec un seul vérin et la quille dans l’axe…»

Après avoir rebooté le système hydraulique et essayé à plusieurs reprises de réenclencher le quillage, Alan Roura est finalement parvenu à ses fins. «J’ai attendu quelques heures, de voir si la quille restait en place, sans perdre de pression et ça a bien tenu. Il a fallu ensuite reprendre confiance dans ce système avant de réattaquer sereinement. J’ai eu un gros moment de doute, ça fait quand même deux soucis du même genre depuis le départ et je ne suis qu’à la moitié du chemin… J’aimerais bien savoir d’où ça peut venir.»

«C’était moins dangereux que de changer mon safran en 2016 mais je n’ai quand même pas fait le malin» Alan Roura

Quatre ans après avoir percuté un OFNI, là aussi un lendemain de Noël, le Genevois reconnaît que ce nouveau coup du sort n’a pas été facile à surmonter. «C’était moins dangereux que de changer mon safran en 2016 mais je n’ai quand même pas fait le malin. Il m’a donc fallu un peu de temps pour me remettre de cette journée chargée en émotion, surtout que j’ai eu droit à une deuxième journée de travail à tout nettoyer. C’était de nouveau l’horreur dans le bateau: de l’huile partout, le fond et le plafond du puits de quille brille tellement que je me vois dedans! On aurait dit un bateau de pêche…»

S’il n’a quasi pas perdu de temps par rapport aux concurrents autour de lui, Alan Roura, toujours 15e de la course à 1883 milles nautiques du leader Yannick Bestaven, semble s’être fait une raison. «Derrière c’est revenu fort, en plus de ma pause technique, j’ai de moins en moins de vent quand eux en avaient de plus en plus. Il y a de fortes chances qu’ils reviennent à mon niveau mais c’est comme ça (…) Le moral reste bon, stable, malgré la fatigue et l’énergie dépensée (…) Et je suis simplement heureux d’être encore en course. Donc tant pis pour le classement, je dois naviguer proprement jusqu'à la fin et profiter de chaque instant de cette merveilleuse aventure.»