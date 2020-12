Toujours quinzième au dernier pointage du Vendée Globe, jeudi midi, Alain Roura fait face à sa «première grosse dépression», selon son dernier carnet de nord. «40 nœuds toute la nuit, des déferlantes qui viennent taper la coque, un vent qui tourne petit à petit mais pas forcément la mer. Et moi j'ai qu'une envie, c'est d'appeler la mienne!», écrit le marin genevois, qui accuse désormais 2254 miles nautiques de retard sur le leader de la course, Charlie Dalin. «On est un peu en mode survie. La mer n’est vraiment pas belle...»

Et de poursuivre: «J’ai tenu une bonne moyenne dans ce genre de conditions, environ 17 nœuds, sans trop forcer sur le bateau car ce n'est pas l'idée, poursuit celui qui navigue à bord de La Fabrique depuis 33 jours désormais. Je dois malgré tout garder de la vitesse, autrement je me fais prendre par les vagues et ça, c'est pas bon. Je sors pour aller pisser et après je rentre. Il ne fait pas bon être dehors. Tu te fais plus peur que tu ne profites de la terrasse (…) Pour l’instant, je ne peux presque pas sortir de mon lit!»