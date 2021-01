Alan Roura continue de se battre. Si ses problèmes de quille ont largement freiné sa progression, il tient malgré tout encore le cap. Le Genevois pointe désormais au 16e rang, à plus de 2500 milles du leader du Vendée Globe, Yannick Bestaven, mardi en fin d’après-midi. Mais le plus jeune skipper de la meute a récupéré du vent, beaucoup de vent.

«J’attends de voir chaque fichier météo, savoir comment je vais me sortir de cette phase bien merdique, débute le navigateur dans son carnet de notes. Pour le moment, j'avance très lentement: je n'ai pas le choix, je suis en vent plein cul car autrement je n’arrive pas à tenir le bateau. Je fais au mieux pour ne pas avoir à empanner là dedans sans pouvoir quiller et malgré tout avancer au mieux sur la route. Et je prends très, très cher.»