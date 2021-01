Voile : Alan Roura: «Je vais pouvoir enfin prendre une douche»

Le navigateur genevois se réjouit de retrouver une eau plus chaude dans les jours à venir. En tête, Charlie Dalin et Louis Burton sont quasiment bord à bord.

Toujours 15e du Vendée Globe au dernier pointage samedi midi, à 2149 milles nautiques du leader Charlie Dalin, Alan Roura va repasser dans les heures à venir dans les 30èmes Sud. «Dans 3 jours je recroise ma trace de l’aller, ce sera un sacré moment, ça voudra dire que j'ai fait le tour de la planète et qu'il me restera «juste» à rentrer», écrit le skipper genevois dans son dernier carnet de bord.

Et le benjamin de cette édition de poursuivre: «Depuis le Horn, j’ai quitté le mode survie du grand Sud et j'ai enfin pu naviguer normalement, malgré mes soucis à bord. J’ai vraiment vraiment tout, tout donné. J'espère que ça paiera à un moment donné. J'ai hâte que l'eau soit plus chaude, je pense que dans trois jours je vais pouvoir enfin prendre une douche, ça fait bien longtemps et je pense qu'il est clairement temps de prendre soin du bonhomme.»