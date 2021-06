Voile - Alan Roura: «Le but, c’est de mettre sur pied un projet 100% suisse»

Alan Roura, photographié dans son Imoca «La Fabrique», avant le départ du dernier Vendée Globe. AFP

Alan Roura, on s’y attendait, mais c’est désormais officiel: «La Fabrique» ne sera plus votre sponsor principal. Votre réaction?

C’est une sacrée page qui se tourne. Pour tout vous dire, cela fait bizarre. Il n’y a pas beaucoup d’entreprises qui auraient pu me soutenir ainsi depuis 2016, encore moins en Suisse, et encore moins de la taille de «La Fabrique». Notre collaboration s’arrête, mais nous restons en très bons termes. Il n’y a aucun malentendu entre nous. Nous avons vécu une expérience formidable, au niveau humain notamment. Rien n’effacera ces quelque cinq-six ans passés ensemble.

Qu’est-ce qui a conduit à ce renoncement?

Les choses ont toujours été claires entre nous. Dans la mesure où les résultats n’ont pas forcément été ceux que l’on attendait (ndlr: Roura a terminé le Vendée Globe à la 12e place en 2017 et à la 17e cette année), il était impossible pour «La Fabrique» de se lancer dans un projet plus performant, donc plus onéreux. Comme cela a été écrit dans le communiqué, cela devenait trop gros pour elle. On a donc décidé qu’il était préférable de laisser la place à quelqu’un qui peut pleinement s’investir et en tirer des retombées. On aurait pu continuer des années à travailler à cette échelle, mais ce n’était pas le but, ni pour «La Fabrique», ni pour moi. Si notre collaboration s’arrête, c’est aussi parce que je vise plus haut.

À quoi vous attelez-vous désormais?

À trouver de nouveaux sponsors et un nouveau bateau, puisque «La Fabrique» appartient à «La Fabrique»! Le but, c’est de réussir à vendre ce bateau. Et c’est une recherche que j’accomplis avec un grand plaisir. Mais c’est dur. Le sportif et le chef d’entreprise que je suis devenu y croient, mais la situation sanitaire actuelle n’aide pas. Mes gars sont au chômage, et on attend de savoir comment et quand nous recevrons les subsides de l’État. Il y a beaucoup de travail à effectuer avec les experts-comptables, les gestionnaires, etc.

Quel type de bateau recherchez-vous?

Idéalement, un Imoca de la génération 2020. Raison pour laquelle on doit s’activer pour trouver des partenaires. J’aimerais pouvoir naviguer sur mon nouveau bateau lors de la prochaine Transat Jacques Vabre (en novembre prochain, départ du Havre, arrivée en Martinique). Et mon but, c’est de vraiment pouvoir me battre pour la gagne lors du prochain Vendée Globe (2024-2025).

Où cherchez-vous vos potentiels futurs partenaires?

Le but, c’est de mettre sur pied un projet 100% suisse, sans forcément se mettre à l’échelle d’Alinghi. On y croit!

Qu’est-ce qui vous restera de votre collaboration avec «La Fabrique»?