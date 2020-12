Après un océan Atlantique sans fin et un océan Indien particulièrement capricieux, Alan Roura aura-t-il droit à un océan Pacifique qui lui sera favorable? On l’avait en effet laissé particulièrement affecté en fin d’Atlantique Sud, déçu de s’être fait décrocher par la tête de flotte. On l’avait ensuite retrouvé vaillant et souriant en milieu d’Indien, solide «leader» de sa flotte à lui, après une belle option météo au Nord des îles Kerguelen et des conditions dignes du grand Sud.