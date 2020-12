Après 28 jours 1 heure et 18 minutes de course dans le Vendée Globe, Alan Roura sur «La Fabrique» a passé le cap de Bonne-Espérance dimanche après-midi. Au classement de 5 heures ce lundi matin, il pointait à 1926 milles nautiques du leader, Charlie Dalin.

Si le navigateur genevois est en retard de 5 jours et 5 heures par rapport à son objectif de tour du monde en 80 jours, il a néanmoins basculé dans l’océan Indien 1 jour et 21 heures plus rapidement qu’en 2016. Encourageant. D’autant que Roura pourrait rapidement retrouver des vents forts grâce à une dépression qui devrait descendre du sud.