Alan Roura n’attend plus que le moment de pouvoir prendre le départ de ce qui sera son deuxième Vendée Globe. Christophe Breschi/La Fabrique

Les traditionnelles trois semaines de fête du Village de départ du Vendée Globe ont elles aussi dû s’adapter à la situation sanitaire. Pendant près de deux semaines, l'organisation a été en mesure d'accueillir plusieurs milliers de personnes, conformément aux normes imposées, et peut ainsi se réjouir d’avoir su garder le lien entre la course et son public.

Mais face à la décision gouvernementale d’imposer à l’ensemble du territoire français un nouveau confinement, le Village a fermé ses portes jeudi. Cela faisait cependant une semaine que le marin genevois Alan Roura (27 ans) avait mis un terme aux festivités et s'était contraint à l’isolement en vue du départ, le dimanche 8 novembre prochain.

Deux semaines de confinement que le skipper de «La Fabrique» a préféré passer chez lui, à Lorient: «L’organisation de la course impose aux concurrents de passer une batterie de tests PCR et sérologiques, et initialement de nous mettre en quarantaine pour une durée d’une semaine. Avec mon équipe, nous avons décidé de pousser cette période à deux semaines, afin d’optimiser mes chances d’être négatif lors du dernier test et d’assurer mon départ le 8 novembre.»

Apporter un vent de liberté

Avant cela, Alan Roura s'est plié pendant plusieurs jours aux différentes obligations usuelles: rendez-vous médias, rencontre (à distance) avec le public, derniers préparatifs avec l’équipe et homologation du «contrôle sécu», ce sésame validant le matériel de sécurité embarqué. «C’est forcément dommage que la fête soit un peu gâchée par la pandémie actuelle, confessait-il. Mais l’organisation a réussi à mettre en place un protocole assez carré pour que le public puisse malgré tout profiter de l’événement, tout en protégeant les skippers et leurs équipes.»

Si le Village a fermé ses portes, le départ a été maintenu au 8 novembre, à huis clos. «C’est une bonne chose que les manifestations sportives restent autorisées et que le départ du Vendée Globe se maintienne, souffle Alan Roura, soulagé. J’espère que nos aventures permettront aux gens de s’aider quelque peu en cette nouvelle période de confinement, que nous leur insufflerons un vent de liberté. Le départ à huis clos risque d’être bien triste, mais nous sommes extrêmement chanceux de pouvoir partir et j’ai hâte de prendre le large.»

Alan Roura a pris toutes ses précautions. Christophe Breschi/La Fabrique

Confiné depuis le 24 octobre, Roura a laissé le soin à son équipe de procéder aux derniers préparatifs de son bateau et de charger les affaires qui l’accompagneront autour du monde: une pharmacie de haute sécurité, quelques dizaines de litres d’eau, une bonne centaine de kilos de nourriture ainsi que de vêtements et de matériel de réparation. Lorsque «La Fabrique» sera en configuration départ, viendra alors le tour de l’équipe d’Alan de s’isoler, dès ce samedi.

«Ne prendre aucun risque»

«L’équipe restreinte de quatre personnes qui m’accompagnera à bord du bateau jusqu’au départ est tenue par l’organisation d’effectuer plusieurs tests et de se confiner pendant au moins 48 heures avant le 8 novembre, détaille Alan. Mais comme j’ai la chance d’avoir une équipe de haut vol et que mon Imoca est désormais prêt, j’ai demandé à l’intégralité de mon team de ne plus s’exposer au virus à compter d’une semaine avant le départ et de se soustraire au même protocole que l’équipage embarqué.»

De quoi s’assurer, autant que possible, que toute personne susceptible d’être au contact du skipper jusqu’au départ soit tamponnée «Négative» au coronavirus. Roura va même plus loin: «J’ai demandé à toute personne présente sur le ponton le matin du départ de se soustraire au même protocole que mon équipe. Je ne veux prendre aucun risque et avoir également le choix d’étreindre mon partenaire principal ou ma famille si j’en ai l’envie et le besoin.»

Un départ sans public est une chose, un départ sans aucun proche à ses côtés en est une autre...