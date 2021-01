Voile : Alan Roura prépare sereinement la suite, Dalin mène toujours le bal

Le skipper genevois va passer une journée tranquille, avant que les choses ne se compliquent. En tête de la course, Charlie Dalin devance désormais Damien Seguin et Thomas Ruyant.

Le Genevois occupe la 16e position, à 45 miles du 15e. breschiphoto/LaFabriqueCornu

Selon les résultats communiquées à 12h ce mardi, Alan Roura «La Fabrique» occupe toujours la 16e position du Vendée Globe, à 2395,4 milles du leader et à 45 milles d’Arnaud Boissières qui le précède directement. Dans son dernier carnet de bord publié mardi, le Genevois explique: «Le gros temps est maintenant derrière, ça me permet de respirer un bon coup et de me concentrer sur la suite du programme. Aujourd'hui, je devrais avoir des conditions qui devraient me permettre d'avancer encore pas trop mal, toujours au près. La zone de transition semble aussi être un peu moins pire que prévue, du moins, un chouïa plus courte».

Alan Roura espère que le vent tombera à la fin de la nuit, car actuellement, il se retrouve avec les vagues de face. «Ce n'est vraiment pas agréable à bord et surtout ça me freine pas mal…Déjà qu'au près j'ai toujours eu de la peine», Motif de satisfaction pour le Genevois, il n’est plus qu’à 40 milles de croiser son sillage, ce qui signifie qu’il aura fait le tour du globe. «Il ne me restera «juste» à rentrer», avait-il écrit ce week-end. Mais cela ne va pas s’apparenter à une promenade de santé.

«Les deux prochains jours, ça va être arrêt buffet pour tout le monde, comme on dit. J'espère réussir à m'en sortir… Je me repose un maximum, pour être en pleine forme une fois dans la molle, explique le skipper de 27 ans. Il va falloir la jouer lacustre, alors on va la jouer lacustre!»

Lundi, dans une vidéo, le benjamin de l’épreuve avait expliqué sa route alors que le vent fort au près tant redouté était arrivé. Son nouveau challenge était de trouver de nouveaux réglages à bord, tout en décidant de la meilleure route pour préserver son voilier endommagé.

Nouveau trio de tête

En tête de la course, Charlie Dalin poursuit la remontée de l’Atlantique Nord, devant un trio de poursuivants à l’ordre renouvelé.

Dalin (Apivia) navigue avec un peu plus de 110 milles nautiques d’avance sur ses trois premiers poursuivants, séparés virtuellement par seulement deux milles: dans l’ordre désormais, Damien Seguin (Apicil), Thomas Ruyant (LinkedOut) et Louis Burton (Bureau Vallée 2).