Voile : Alan Roura sur le point de boucler le tour du globe

Le skipper genevois tout proche de croiser le sillage qu’il avait laissé lors de la descente de l’Atlantique. En tête de la course, Charlie Dalin devance désormais Louis Burton et Thomas Ruyant.

Selon les résultats communiquées à 5h du matin ce mercredi, Alan Roura et «La Fabrique» occupent toujours la 16e position du Vendée Globe, à 2680 milles du leader et à quelque 60 milles d’Arnaud Boissières qui le précède directement.

Dans son dernier carnet de bord publié mardi, le Genevois expliquait: «Le gros temps est maintenant derrière, ça me permet de respirer un bon coup et de me concentrer sur la suite du programme. Aujourd'hui, je devrais avoir des conditions qui devraient me permettre d'avancer encore pas trop mal, toujours au près. La zone de transition semble aussi être un peu moins pire que prévue, du moins un chouïa plus courte.»