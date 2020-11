«Ces bateaux avancent rapidement avec si peu de vent. Je n’ai pas vu de rafales supérieures à 15 noeuds depuis mon arrivée dans les alizés. Cela me laisse perplexe parfois, la capacité de ces bateaux à aller si rapidement avec si peu de vent», a raconté Thomson lundi, depuis son cockpit entièrement fermé et bardé d’outils ultra-technologiques.

Roura quasi à l’arrêt

Dans le sud-ouest des Canaries, Alan Roura est sorti lui d’une vaste zone de vents faibles et a progressé deux fois moins vite que les hommes de tête, qui se livrent une véritable course de vitesse. «Ça s’est calmé, presque un peu trop! a déploré sur son site le navigateur suisse. Il fait beau, il fait chaud, la mer est belle mais bon, il y a 8 nœuds de vent, ce n’est pas jo-jo!»

Et de poursuivre: «J'ai voulu faire un petit tour en drone histoire de passer le temps et vous faire de belles images, mais même lui en a eu marre de moi: il a préféré se noyer que de revenir à bord. Il y a des jours comme ça, où on préfèrerait se trouver à la place de vous tous qui suivez sur la carto et qui ne comprenez pas pourquoi je n'avance pas. C’était un jour sans.»