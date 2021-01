Voile : Alan Roura va devoir limiter le sucré, changement en tête

Le skipper genevois est lancé dans la remontée de l’Atlantique. Il raconte comment il va devoir vivre ces prochains jours. En tête de la course, Charlie Dalin devance désormais Boris Herrmann.

Il détaille ensuite ce qui l’attend ces prochains jours et ses ambitions dans la course. Il révèle aussi qu’il va devoir un peu se limiter côté nourriture: «Heureusement qu’il fait chaud, j’ai moins faim et j’ai moins envie de manger des cochonneries. Ça va être plus dur pendant la remontée, des Canaries jusqu’à l’arrivée, quand il fera plus frais et qu’on a besoin de forces! Il me reste quelques barres de céréales pour cette phase-là, mais ça ne va aller chercher bien loin, ce sera une barre tous les deux jours, je ne vais pas me péter le bide! Ça fait partie du jeu, on a pris du retard par rapport au Vendée qu’on espérait, mais j’ai suffisamment à manger jusqu’au bout normalement, même si je vais devoir faire un peu attention. Tant pis pour le sucré!»