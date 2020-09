S’il fallait une preuve de plus que Julian Alaphilippe a changé de dimension médiatique en un an et demi, un coup d’œil à son poignet gauche la fournirait illico. Il y arbore en effet une montre extraplate de la marque Richard Mille: la RM 67-02 Automatic, conçue avec et pour le skieur Alexis Pinturault. Ce concentré de haute horlogerie en titane et carbone ne pèse que 32 grammes et coûte… au moins 150’000 francs. Une révolution marketing sur les routes du Tour de France, bien loin de la casquette «Cochonou» et du lion en peluche «Crédit Lyonnais».