Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara accorde une grâce présidentielle à Laurent Gbagbo

Il a en outre annoncé avoir signé un décret accordant «la libération conditionnelle» à deux anciennes figures de l’appareil militaire et sécuritaire du régime de Laurent Gbagbo, condamnées pour leur rôle dans la crise de 2010-2011. Il s’agit du contre-amiral Vagba Faussignaux, ex-patron de la Marine, et du commandant Jean-Noël Abéhi, ancien chef de l’escadron blindé de la gendarmerie du camp d’Agban, à Abidjan.

Acquitté en 2021

Invités à la fête de l’indépendance

«Une rencontre fraternelle» au cours de laquelle «nous avons échangé, dans une atmosphère conviviale, sur des questions d’intérêt national et sur les voies et moyens de consolider la paix dans notre pays», a affirmé le chef de l’État dans son discours samedi. Il avait auparavant rencontré les deux hommes séparément, Henri Konan Bédié en novembre 2020 et Laurent Gbagbo en juillet 2021, un mois après son retour à Abidjan.

Apaisement

Un «dialogue politique» rassemblant le gouvernement, les partis politiques et des organisations de la société civile s’est ouvert en vue de permettre que les prochains scrutins locaux de 2023 et la présidentielle de 2025 se déroulent sans violence. La vie politique ivoirienne est dominée depuis plus de vingt ans par Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, respectivement âgés de 80, 88 et 77 ans.