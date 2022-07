Golf: Albane Valenzuela sur un nuage à Evian

Albane Valenzuela (24 ans) a confirmé samedi qu’elle était en passe de faire partie des meilleures joueuses de la planète. Elle a rendu une carte de 64 (-7) lors de la troisième journée de l’Evian Championship. Cela constitue le meilleur résultat de la journée avec huit birdies, dont sept réalisés sur les 12 premiers trous. Et elle n’a fait qu’un bogey au trou No 14.

Les deux femmes ne se trouvent qu’à trois coups de la troisième place occupée par l’Américaine Sophia Schubert. À ce stade de la compétition Albane Valenzuela est en train d’écrire la plus belle page du golf suisse. Il ne lui reste plus qu’à confirmer ce bon résultat dimanche lors du dernier tour.

Brooke Henderson conserve la tête

La Sud-Coréenne Ko Jin-young, No 1 mondiale et victorieuse à Évian en 2019, et l’Américaine championne olympique Nelly Korda font partie d’un groupe de cinq joueuses classées sixièmes à six coups d’Henderson, à la veille du dernier tour.