Golf: Albane Valenzuela très satisfaite de sa semaine à Evian

La Suissesse de 24 ans a rétrogradé dans la hiérarchie dimanche en rendant une carte de 73 (+2). «Ce fut la journée catastrophe. J’ai démarré par deux mauvais trous, puis j’ai fait le pire coup de la semaine sur le No 8. Par la suite, j’ai réussi à me reprendre en main et à me calmer. Car faire «plus quatre» en huit trous, ce n’était vraiment pas terrible», a commenté la Genevoise.