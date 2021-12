Balkans : Albanie: fuite massive de données personnelles

Le Premier ministre, qui fait partie des victimes, a assuré qu’il ne s’agissait pas d’une «cyberattaque» et que la fuite avait été» organisée «de l’intérieur par des personnes ayant accès aux bases de données».

Le parquet albanais a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête sur une fuite massive et la diffusion sur les réseaux sociaux de données personnelles dont celles du Premier ministre et du président, selon un journaliste de l’AFP qui les a vues. Les données comprennent des identifiants, les noms des employeurs, les salaires mensuels et des numéros de téléphone.