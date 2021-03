Cinéma français : Albert Dupontel grand gagnant des 46e César

Le réalisateur Albert Dupontel a remporté sept César différents pour son film «Adieu les cons», dont celui de meilleur film et meilleur réalisateur.

Les César ont sacré vendredi le roi de l’humour acide et absurde Albert Dupontel pour «Adieu les Cons», au terme d’une soirée marquée par des cris de détresse du secteur culturel et la volonté de célébrer la diversité. Sept trophées au total: Albert Dupontel, qui décroche pour la première fois à 57 ans le «meilleur film», est le grand gagnant de cette 46e cérémonie, sur fond de pandémie.

Cette comédie de l’acteur et réalisateur, qui a brillé par son absence vendredi soir à l’Olympia, a également remporté le César du meilleur réalisateur, du meilleur second rôle masculin (Nicolas Marié) et a été le choix des lycéens. Le grand déçu de la soirée sera probablement Emmanuel Mouret, qui partait favori avec 13 nominations pour «Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait» et repart bredouille, tout comme François Ozon («Été 85»), habitué à être nommé et… à repartir les mains vides.