Tir du loup: Albert Rösti accusé d’agir dans l’ombre: écolos et éleveurs agacés

La révision de la loi sur la chasse en Suisse, acceptée par le Parlement en décembre dernier, doit être finalisée avant d’entrer définitivement en force. L’ordonnance valable depuis le 1er juillet n’est qu’une solution provisoire et permet aux cantons les plus concernés, comme le Valais et les Grisons, d’ordonner l’abattage de loups plus facilement.