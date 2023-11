Albert Rösti au sommet britannique sur l’IA

Élisabeth Baume-Schneider en Grèce

La conseillère fédérale chargée du Département de la justice et de la police s’est rendue à Athènes, en Grèce, les 1er et 2 novembre pour discuter avec Dimitris Kairidis, responsable de l’asile et des migrations. Ensemble, les deux ministres inaugureront un centre pour réfugiés et requérants d’asile à Athènes, financé par la Confédération.