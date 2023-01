Forum économique mondial : Albert Rösti devient M. «Rössli» pour le vice-chancelier allemand

La langue du vice-chancelier allemand et ministre de l’Economie et du Climat Robert Habeck a fourché lundi à Davos dans le cadre du Forum économique mondial (WEF). Il y rencontrait les conseillers fédéraux Guy Parmelin et Albert Rösti. Le haut responsable allemand a appelé ce dernier «collègue Rössli» ou «Röstli», selon les interprétations, devant la presse au moment de résumer la teneur des discussions. Les médias alémaniques, «Tages-Anzeiger» en tête, s’en amusent. Le journal alémanique estime que cette imprécision prouve qu’Albert Rösti doit «encore travailler à sa notoriété internationale».