Suisse : Albert Rösti est en train de liquider sa petite entreprise

Le nouveau conseiller fédéral, qui ne peut désormais plus exercer d’activité lucrative autre que sa fonction de ministre, a fermé son bureau de conseil. Il lui reste encore des mandats, tout comme Elisabeth Baume-Schneider.

Albert Rösti, ici le jour de son élection, le 7 décembre, en compagnie de sa famille et de son épouse.

Élus le 7 décembre dernier, les deux nouveaux conseillers fédéraux Albert Rösti et Elisabeth Baume-Schneider ont eu trois semaines à peine pour abandonner leurs jobs précédents. En effet, la loi stipule que les membres du gouvernement ne peuvent exercer aucune activité lucrative en dehors de leur fonction. Mais les choses vont bon train. Ainsi le bureau de conseil du Dr Rösti GmbH , dans la commune d’Uetendorf dont le Bernois était également maire, fait désormais partie de l’histoire, rapporte le «Tages-Anzeiger» mercredi.

Toujours d’autres mandats

En revanche le nouveau ministre à la tête du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) n’a pas encore liquidé tous ses mandats politiques. Il reste toujours notamment membre du conseil d’administration de la Caisse d'épargne et de prêt de Frutigen et président d’Auto-Suisse, l’organisation de lobbying des importateurs suisses d’automobiles.