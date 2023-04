Votations 18 juin: lancement de la campagne sur la loi climat

Se protéger des conséquences

«La loi sur le climat et l’innovation oblige la Confédération et les cantons à prendre des mesures contre les effets des changements climatiques, rappelle le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, dans son communiqué. Ces efforts sont nécessaires, car les crues, la sécheresse, les périodes de chaleur, mais aussi les laves torrentielles et les chutes de pierres pèsent de plus en plus sur la population.» La Confédération estime que malgré les efforts dans le monde pour lutter contre le réchauffement climatique, on ne pourra pas éviter une multiplication des catastrophes et il faut s’y préparer au mieux et en limiter autant que faire se peut leur ampleur.