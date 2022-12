Conseil fédéral: Albert Rösti, le couronnement d’une longue carrière

«C’est un routinier du Parlement. Il était plus populaire, sa convivialité et sa connaissance des dossiers ont fait la différence», estime Jean-Pierre Grin (UDC/VD). «Il est plus chaleureux et le soutien de l’aile blochérienne à Vogt tend à démontrer qu’il était le plus à même de ne pas n’être qu’un pion de l’UDC», souligne Baptiste Hurni (PS/NE). «On l’a vu, il est capable d’entendre et de construire des consensus. J’espère que c’est ainsi qu’il gouvernera, en écoutant les autres, et qu’il ne mènera plus le travail qu’il menait en tant que président de l’UDC».