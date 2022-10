Berne : Albert Rösti, un candidat au CF qui fait l’unanimité

Un sondage Sotomo pour le «SonntagsBlick» montre que, dans un panel de neuf candidats possibles à la succession d’Ueli Maurer au Conseil fédéral, près de la moitié des sympathisants de l’UDC plébiscitent Albert Rösti. En deuxième place on trouve le bernois Werner Salzmann, avec 9% de voix en sa faveur. Les membres du PLR, du Centre et des Verts accueillent également bien cette candidature et un tiers des socialistes en font de même.