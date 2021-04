«Typhoons» de Royal Blood - Album marqué par la sobriété et la french touch

Ce disque des Britanniques, le troisième, risque bien d’en surprendre plus d’un. Le rock poisseux et lourd de Royal Blood s’est transformé. Il est plus enjoué, avec des influences électroniques issues de la french touch , que Mike Kerr (voix et basse) et Ben Thatcher (batterie) adoraient écouter ados. Le fait que Mike a arrêté de boire au milieu de la production de «Typhoons» a été l’autre facteur déterminent de ce virage musical.

«La fête était finie. Je savais que j’avais été trop loin. Je savais que je devais régler mes problèmes avant de continuer à enregistrer. Ma sobriété a eu un impact immense sur le son. À nouveau, je me suis fait confiance au niveau créatif. Ça nous a permis d’aller plus loin que jamais musicalement», a raconté Mike Kerr, 30 ans, à «Upset». Selon lui, cet album est le plus «amusant, énergique et enjoué» que le duo a jamais produit. Il y avait aussi l’envie des garçons de ne pas se répéter: «Même si ton disque précédent a été un succès, tu dois faire le pari de créer quelque chose de différent. Si les gens n’aiment pas, pas grave. On a déjà sorti deux autres albums et ils peuvent aussi écouter d’autres groupes de rock.»